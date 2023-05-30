Мир 30 мая 2023, 17:37 Дело из-за возможной госизмены Зеленского возбудили на Украине Украинский суд обязал возбудить дело по статье о госизмене в отношении Зеленского Flickr

Читать 360tv в

Украинский суд предписал Государственному бюро расследований начать доследственную проверку в отношении президента страны Владимира Зеленского по факту его возможной госизмены. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Гео Лерос.

По словам политика, изначально ГБР отказалось проводить расследование. Речь идет о назначении Зеленским «сотрудников ФСБ» на ключевые должности в Службу безопасности Украины.

Реклама

«Но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование», — написал парламентарий.

Лерос добавил, что среди фигурантов дела также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, бывший начальник СБУ Иван Баканов и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко. По его словам, эти люди должны рассказать на допросе, кто и сколько им платил за назначения.

Зеленский на минувшей неделе отправил в отставку начальника управления СБУ Хмельницкой области Тараса Цюцюру.