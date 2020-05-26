Дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена завели на Украине
«По факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», — привело издание «Украинская правда» выписку из Единого реестра досудебных расследований.
Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена. Экс-главе Украины предложили взятку в миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. По словам Деркача, аудиозаписи доказывают факт международной коррупции и государственной измены Порошенко. Депутат передал материалы в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело.
Сам бывший украинский лидер назвал записи сфабрикованными для дискредитации Украины. Тем временем Джо Байден продолжает участвовать в предвыборной гонке. Выборы президента США пройдут уже в ноябре 2020 года.