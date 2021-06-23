Читатели Daily Mail оценили статью Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, которую опубликовало издание Die Zeit. Они отметили, что он «говорит дело» и «по-прежнему прав».

«Как странно, когда из всех мировых лидеров лишь Путин говорит дело», — оставил комментарий читатель с ником Frederickmaximus.

TheUnbeliever отметил, что российский президент «по-прежнему прав». Многие пользователи согласились с Путиным в том, что Соединенные Штаты и НАТО спровоцировали раскол в Европе. Читатели поделились мнением о том, что Запад разрушает себя изнутри, а главе Российского государства «осталось лишь легонько постучать по стеклянной стене — и она разлетится вдребезги».

Немецкая газета Die Zeit в День памяти и скорби опубликовала статью Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов объяснил, что материал появился именно в этом издании, так как Die Zeit — это одна из немногих газет в Германии, которая предлагает интеллектуальное чтение.