Историк усомнился, что США и КНР в ситуации с Тайванем доведут «дело до греха»

Военный историк Евгений Норин рассказал порталу News.ru, что вероятный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к крупномасштабному вооруженному конфликту между Китаем и Штатами.

«И Китай, и США собственной риторикой приближают ситуацию, когда обеим сторонам придется идти на таран и надеяться, что кто-то свернет. Это очень опасно, может начаться крупномасштабный вооруженный конфликт, когда КНР силой попытается вернуть Тайвань, а США попытаются этому помешать», — объяснил специалист.

По его словам, американская сторона не может не помешать, поскольку для нее это очень серьезный вызов. Если Китай заберет Тайвань, то Штаты лишатся статуса гегемона в публичном поле.

По мнению Норина, китайские и американские власти не станут доводить «дело до греха» и найдут точки соприкосновения, которые удовлетворяют интересы друг друга.