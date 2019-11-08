Делягин предложил России пересмотреть отношение к международному праву

«Международного права больше нет. И когда Россию хвалят за то, что мы являемся последним серьезным оплотом закона и порядка в мире, это, конечно, правда, и это очень приятно, когда вас хвалят. Но такое ощущение, что мы чего-то не понимаем», — отметил он.

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По словам Делягина, международное право исчезло в 1999 году, когда США уничтожили Югославию. Поэтому России пора подстроиться под современные реалии: выбирать, что соблюдать, а на что закрыть глаза, считает Делягин. Для начала Москва может отказаться выплачивать долги странам Запада, которые ввели против нее санкции. От таких обязанностей можно освободить российские юридические и физические лица. Эта мера может действовать до тех пор, пока ограничения не снимут.

По его мнению, соблюдение международного права сейчас напоминает «какой-то ритуал и какое-то странное самопожертвование». Международное право, к которому в России привыкли, оказалось избыточным. Все потому, что его в основном игнорирует Запад, который когда-то сам его и создал.

Выбрать, что в будущем придется не соблюдать, — «нетривиальная задача». Особенно эта миссия будет сложной для юристов. Эти профессионалы — по определению консерваторы. Они точно знают: что-то, что когда-то было подписано, должно действовать всегда.