Дельфина Лаки из чикагского зоопарка отправили на лечение из-за онкологии

У дельфина Лаки из чикагского зоопарка обнаружили онкологическое заболевание гортани. Животное экстренно отправили на лечение, написал ОТР.

Специалисты для удаления раковой опухоли используют крио-терапию. С помощью нее злокачественное образование пытаются заморозить. Эту процедуру проводят не только на суше, но и в бассейне. При этом состояние дельфина постоянно контролируется на УЗИ и КТ-аппарате.

Самое сложное, по словам специалистов, это поместить млекопитающее в сканирующий аппарат. Однако ветеринары уверены, что такая терапия в дальнейшем поможет успешно лечить и даже предотвращать опасные заболевания у других животных.

Ранее ученые из Австралийского университета в Чили нашли причину устойчивости китов, дельфинов и морских свиней к раку. По их словам, это генетические изменения, которые помогают млекопитающим эффективно бороться с опухолями.