Делегацию США на открытии Олимпиады возглавит жена Байдена

Первая леди США Джилл Байден возглавит американскую делегацию на открытии летних Олимпийских игр в Токио, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

О назначении делегации накануне объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. В состав делегации также вошел временный поверенный в делах США в Японии Реймонд Грин.

Очередные летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. В этом году соревнования проведут с 23 июля по 10 августа при пустых трибунах. Посмотреть выступления спортсменов вживую не смогут даже сами японцы.

Исполнительный комитет МОК одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить девиз Олимпийских игр. Изменения окончательно утвердят на ближайшей сессии МОК, которая пройдет во время Олимпиады в Токио. После этого девиз международных соревнований будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе». На латыни: Citius, altius, fortius — communis.