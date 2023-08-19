Мир 19 августа 2023, 23:08 Делегацию ЭКОВАС допустили к свергнутому президенту Нигерии AFP: делегация ЭКОВАС посетила президента Нигерии Базума Викимедиа

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Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыли в столицу Нигера Ниамей и встретились с отстраненным президентом Мохамедом Базумом. Об этом сообщило агентство Франс Пресс в своем Telegram-канале.

Главой делегации стал бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар. На встрече также присутствовал руководитель сформированного мятежниками правительства Али Ламин Зейн.

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Представители сообщества приехали, чтобы ознакомиться с условиями содержания Мохамеда Базума и попытаться найти способ мирного урегулирования конфликта.

С другой стороны, по словам источника AFP, члены делегации планировали дать «жесткий сигнал» мятежникам Нигера о том, что готовы решать проблему военным путем.

В четверг, 17 августа, страны ЭКОВАС заявили о готовности к вторжению в Нигер. Комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха заявил, что блок сделает все для того, чтобы восстановить конституционный строй в Нигере.