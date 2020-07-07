Делегация ВОЗ прибыла в Туркменистан для выяснения ситуации с коронавирусом
Миссия ВОЗ выясняет ситуацию с распространением коронавируса в Туркменистане. Для этого в страну прибыли пять экспертов. Об этом сообщил RT со ссылкой на Turkmenportal.
Делегация встретится с представителями здравоохранения, а также посетит медицинские учреждения. Планируется разработка систем для оперативного реагирования и контроля коронавируса внутри государства. По официальным данным правительства, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая инфекции.