Делегация ВОЗ прибыла в Туркменистан для выяснения ситуации с коронавирусом

Делегация встретится с представителями здравоохранения, а также посетит медицинские учреждения. Планируется разработка систем для оперативного реагирования и контроля коронавируса внутри государства. По официальным данным правительства, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая инфекции.