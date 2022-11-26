26 ноября 2022, 10:11
Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ до исключения России
Депутат Кравчук объявила бойкот ПА ОБСЕ до момента исключения России
Украинская делегация будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ до тех пор, пока из представительства не исключат Россию. Об этом член украинской делегации, депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук написала в соцсети Facebook*.
«Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ», — написала Кравчук.
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По ее словам, бойкот продлится до тех пор, пока международная организация не сформирует свое отношение к участию в ней делегации России. К протесту киевской делегации, по данным украинских СМИ, присоединились представители Литвы и Эстонии.
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В пятницу Постоянный комитет ПА ОБСЕ не принял решения о прекращении членства России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
* Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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