Мир 26 ноября 2022, 10:11 Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ до исключения России Депутат Кравчук объявила бойкот ПА ОБСЕ до момента исключения России РИА «Новости»

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Украинская делегация будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ до тех пор, пока из представительства не исключат Россию. Об этом член украинской делегации, депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук написала в соцсети Facebook*.

«Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ», — написала Кравчук.

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По ее словам, бойкот продлится до тех пор, пока международная организация не сформирует свое отношение к участию в ней делегации России. К протесту киевской делегации, по данным украинских СМИ, присоединились представители Литвы и Эстонии.

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В пятницу Постоянный комитет ПА ОБСЕ не принял решения о прекращении членства России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

* Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.