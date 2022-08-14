Делегация США прилетела на Тайвань

Делегация конгресса Соединенных Штатов прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Об этом сообщил МИД острова в Twitter.

«Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию», — сказано в сообщении.

Всего на Тайвань прилетели пять политиков — конгрессмены Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, Амата Радеваген и Эд Марки во главе. Их поездка в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Об этом сообщил Американский институт на Тайване, который фактически выполняет роль посольства США на острове.

Члены делегации собираются встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетить банкет от имени руководителя внешнеполитического ведомства Джозефа У и побывать в законодательном юане (парламенте).

Ранее сообщалось, будто самолет с делегацией пропал с радаров. Таковы были данные сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar.