Делегация США покинула зал заседаний ООН из-за Венесуэлы

Дипломаты европейских стран остались на своих местах. Из стран Латинской Америки выступление слушали представители Кубы, Мексики, Уругвая, уточнил ТАСС.

Американское постпредство разместило в Twitter видео того, как дипломаты покидают пустеющий зал.

Мадуро передал видеопривет венесуэльцам с Красной площади Подробнее

В сообщении делегации говорится, что «ложь и обман режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро извращают устав ООН».

«Мы собрались, чтобы решать мировые проблемы, а не для того, чтобы оставаться в стороне, пока Мадуро морит голодом народ Венесуэлы», — отмечается в послании.

США выступают резко против политики властей Венесуэлы, поддерживая лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В январе он провозгласил себя временным президентом республики. В этом качестве его признали США, Канада, ЕС и ряд других стран. Россия, Китай, Мексика поддерживают Мадуро.