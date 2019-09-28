  • Делегация США покинула зал заседаний ООН из-за Венесуэлы

    28 сентября 2019, 03:01

    Кирилл Фролов

    Не менее восьми делегаций, в том числе представители США демонстративно покинули зал заседаний Генассамблеи ООН. Это произошло во время выступления вице-президента Венесуэлы Дэлси Родригес, сообщили «Известия».
    Делегация США покинула зал заседаний ООН из-за Венесуэлы

    Дипломаты европейских стран остались на своих местах. Из стран Латинской Америки выступление слушали представители Кубы, Мексики, Уругвая, уточнил ТАСС.

    Американское постпредство разместило в Twitter видео того, как дипломаты покидают пустеющий зал.

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    В сообщении делегации говорится, что «ложь и обман режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро извращают устав ООН».

    «Мы собрались, чтобы решать мировые проблемы, а не для того, чтобы оставаться в стороне, пока Мадуро морит голодом народ Венесуэлы», — отмечается в послании.

    США выступают резко против политики властей Венесуэлы, поддерживая лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В январе он провозгласил себя временным президентом республики. В этом качестве его признали США, Канада, ЕС и ряд других стран. Россия, Китай, Мексика поддерживают Мадуро.