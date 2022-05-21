Делегация России ушла со встречи АТЭС во время выступления США

Делегации пяти стран стран покинули встречу министров торговли АТЭС в Бангкоке во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. А делегация России ушла, когда выступал торговый представитель США, написал ТАСС.

Представители США, Японии, Австралии, Канады и Новой Зеландии демонстративно покинули зал, когда на саммите АТЭС выступал российский министр. В МИД Таиланда сообщили, что таким образом делегаты пяти стран выразили протест против спецоперации РФ на Украине.

После этого делегация России покинула встречу во время выступления представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Фотографию с пустующим креслом Решетникова на фоне выступления американской чиновницы выложили в Telegram-канале МЭР.

Российская делегация вернулась в зал после того, как слово передали другим странам.

Двухдневный саммит министров торговли АТЭС стартовал в Бангкоке в субботу. Это первая за три года министерская встреча, которая проходит в очном формате.