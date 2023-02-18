Мир 18 февраля 2023, 08:47 Делегация материкового Китая впервые за три года прибыла на Тайвань Центральное информационное агентство: делегация КНР впервые за три года прибыла на Тайвань Unsplash

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Делегация из Шанхая прибыла с визитом на Тайвань впервые за три года. Официальные лица примут участие в фестивале фонарей. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Агентство отметило, что это первый за последние три года официальный визит представителей материкового Китая на остров. В состав шанхайской делегации вошли шесть человек. Ее возглавил заместитель начальника канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

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Среди целей визита — укрепление контактов с мэрией города Тайбэй. Планируется, что делегация пробудет на острове до 20 февраля.

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Накануне стало известно, что заместитель помощника Пентагона по делам Китая Майкл Чейз посетит Тайвань в ближайшее время. Этот визит сотрудника Пентагона станет первым с 2019 года.

По мнению политолога Алексея Ярошенко, США начали подготовку к войне с Китаем за Тайвань. Для этого они используют опыт, полученный в конфликте на Украине.