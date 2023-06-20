Мир 20 июня 2023, 00:35 Делегация из США посетила Китай с деловым визитом

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Председатель Китая Си Цзиньпин встретил делегацию из США во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на журналистов китайского информационного агентства «Синьхуа».

Глава Китая отметил, что надеется на восстановление отношений между страной и США. Он подчеркнул, что любое сотрудничество должно строиться на взаимном уважении и искренности. По словам Си Цзиньпина, от отношений между странами будет зависеть «будущее и судьба человечества».