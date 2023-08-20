Мир 20 августа 2023, 14:23 Делегация ЭКОВАС провалила переговоры с мятежниками в Нигере Al Arabiya: представители ЭКОВАС провалили переговоры с мятежниками в Нигере Скриншот видео Youtube

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Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки провалила переговоры с захватившими власть военными и в ближайшее время покинет страну. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Совет спасения родины в Нигере под руководством командующего гвардией Абдурахмана Тчиани отказался от предложения освободить свергнутого президента Мохамеда Базума», — указали в материале.

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В ближайшее время делегация ЭКОВАС покинет Нигер.

Ее представители в рамках плана по урегулированию ситуации прибыли в страну в субботу, 19 августа. Их допустили к отстраненному президенту Базуму для ознакомления с условиями содержания.

Ранее страны ЭКОВАС сообщали о готовности к военному вторжению в Нигер для восстановления конституционного строя страны, писал RT. В ответ генерал Тчиани заявил, что военные смогут сдержать интервенцию благодаря поддержке народа.