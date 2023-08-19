Мир 19 августа 2023, 16:13 Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер AFP сообщило о прибытии делегации ЭКОВАС в Нигер Flickr

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Представители стран — членов Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) прибыли в Нигер. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства, близкие к ЭКОВАС и отстраненному от власти президенту Мохамеду Базуму, уточнили, что самолет с делегацией сел в аэропорту Ниамеи днем 19 августа.

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Более никаких подробностей они не привели.

Комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах накануне заявил, что в ЭКОВАС определились с датой вторжения в Нигер.

По его словам, интервенцию рассматривали как крайнюю меру и одобрили только потому, что мятежники не сделали ничего для дипломатического решения сложившегося кризиса.

С захватившими власть в Нигере уже встретилась миссия ООН, уточнила радиостанция RFI. Ее возглавил спецпредставитель генерального секретаря всемирной организации Леонарду Сантош Шимао.