15 ноября 2022, 10:54
Делегации стран — участниц саммита G20 осудили возможное применение ядерного оружия
Financial Times: страны G20 сочли недопустимым использование ядерного оружия
Делегации от большинства стран — участниц саммита G20 назвали недопустимым использование ядерного оружия. Об этом сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.
Такое же мнение делегаты выразили и относительно самой угрозы применения такого типа боеприпасов.
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В противовес они предложили альтернативный вариант решения разногласий. По их мнению, конфликтующие стороны должны стремиться к мирному разрешению конфликтов. От противоборствующих сторон ожидают усилий по урегулированию кризисов. В качестве инструментов им рекомендовали использовать дипломатию и диалог.
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В частности, возникновение конфликта с прямым или косвенным задействованием ядерного оружия осудил президент Индонезии Джоко Видодо. Он является председателем саммита.
Виодо выступил на открытии мероприятия с приветственной речью. Об этом сообщил RT. Президент Индонезии призвал не допустить новой холодной войны. По его словам, на этот шаг стоит пойти ради будущих поколений.
Ядерное оружие
Саммит G20 на Бали
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