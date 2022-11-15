Мир 15 ноября 2022, 10:54 Делегации стран — участниц саммита G20 осудили возможное применение ядерного оружия Financial Times: страны G20 сочли недопустимым использование ядерного оружия РИА «Новости»

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Делегации от большинства стран — участниц саммита G20 назвали недопустимым использование ядерного оружия. Об этом сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.

Такое же мнение делегаты выразили и относительно самой угрозы применения такого типа боеприпасов.

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В противовес они предложили альтернативный вариант решения разногласий. По их мнению, конфликтующие стороны должны стремиться к мирному разрешению конфликтов. От противоборствующих сторон ожидают усилий по урегулированию кризисов. В качестве инструментов им рекомендовали использовать дипломатию и диалог.

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В частности, возникновение конфликта с прямым или косвенным задействованием ядерного оружия осудил президент Индонезии Джоко Видодо. Он является председателем саммита.

Виодо выступил на открытии мероприятия с приветственной речью. Об этом сообщил RT. Президент Индонезии призвал не допустить новой холодной войны. По его словам, на этот шаг стоит пойти ради будущих поколений.