Делегации России и Украины завершили переговоры в Белоруссии

️Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершились. Такую информацию предоставили в российском посольстве в Минске.

Третий раунд переговоров Россия и Украина начали сегодня днем. Встреча представителей двух государств проходила в Беловежской Пуще. Изначально переговоры должны были начаться в 15:00, однако украинская сторона немного задержалась. По мнению главы российской делегации Владимира Мединского, это стало «дипломатической традицией» соседнего государства.

Во время встречи стороны обсудили вопросы внутриполитического урегулирования и международно-гуманитарные. Кроме того, они подняли проблему военного урегулирования ситуации.

По мнению Мединского, ряд украинских руководителей уже перестали подчиняться Киеву. В связи с этим помощник президента РФ затруднился «подобрать правильное слово, чтобы это описать».