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    22 июня 2022, 13:34

    Делегации Минобороны России и Турции провели переговоры в Москве

    Минобороны РФ сообщило о прошедших 21 июня переговорах между Россией и Турцией

    Максим Зинкин

    Делегации министерств обороны России и Турции 21 июня провели переговоры в Москве. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

    Делегации Минобороны России и Турции провели переговоры в Москве

    «Стороны обсудили вопросы вывоза зерна из украинских портов, безопасного выхода турецких торговых судов и обеспечения безопасного мореплавания в акватории Черного моря», — заявили в Минобороны.

    Делегации стран подчеркнули важность работы в двухстороннем формате, которая уже позволила обеспечить выход турецкого сухогруза «Азов Конкорд» из порта Мариуполя.

    «По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении консультаций», — добавили в ведомстве.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что нынешняя западная система безопасности рушится.