Делегации Минобороны России и Турции провели переговоры в Москве
Минобороны РФ сообщило о прошедших 21 июня переговорах между Россией и Турцией
Делегации министерств обороны России и Турции 21 июня провели переговоры в Москве. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
«Стороны обсудили вопросы вывоза зерна из украинских портов, безопасного выхода турецких торговых судов и обеспечения безопасного мореплавания в акватории Черного моря», — заявили в Минобороны.
Делегации стран подчеркнули важность работы в двухстороннем формате, которая уже позволила обеспечить выход турецкого сухогруза «Азов Конкорд» из порта Мариуполя.
«По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении консультаций», — добавили в ведомстве.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что нынешняя западная система безопасности рушится.