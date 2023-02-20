Мир 20 февраля 2023, 08:43 Делегатов от Израиля выгнали с саммита Африканского союза из-за отсутствия приглашения Глава комиссии Африканского союза Факи: делегацию Израиля не приглашали на саммит

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Посол Израиля Шэрон Бар-Ли, которого ранее выгнали с открытия саммита Африканского союза, не был приглашен на церемонию. Такое заявление сделал глава комиссии регионального объединения Муса Факи. Его процитировало РИА «Новости».

Само мероприятие провели в Эфиопии.

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Факи прокомментировал ситуацию после завершения саммита. Председатель комиссии Афросоюза сделал это заявление во время общения с журналистами.

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«Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц», — сказал Факи.

Также он отметил, что решение о предоставлении Израилю статуса наблюдателя приостановили до определенной ситуации. Этот вопрос рассмотрят члены специально созданного комитета. Сроки решения вопроса пока неизвестны.

При этом представители МИД Израиля отметили, что Бар-Ли имел статус аккредитованного наблюдателя. Также они заверили, что ведомство со всей серьезностью относится к случившемуся.