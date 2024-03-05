Мир 05 марта 2024, 07:28 Делегат из США заявил, что американцы хотят мира с Россией Глава делегации США на ВФМ: многие американцы выступают за мир с Россией Mathias Wasik/dpa/globallookpress

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Многие американцы выступают за хорошие отношения с Россией, несмотря на агрессивную политику Белого дома. Об этом заявил РИА «Новости» глава делегации Соединенных Штатов на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин.

«Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией, в отличие от администрации Байдена, которая следует по опасному пути эскалации», — подчеркнул он.

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Делегат заверил, что «настоящие» Соединенные Штаты хотят быть частью новой мировой экономики, в которой участие принимают страны БРИКС и ЕАЭС, а не вставать на защиту хлипкого и уже разваливающегося империалистического порядка.

Мопин предположил, что если бы американские власти закрепили основанную на промышленности и росте экономику, то Россия и США могли бы сблизиться.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, решающую роль сыграет российский подводный флот. Он, как отметил американец, потопит перебрасывающие армию США в Европу корабли.