«Делал разворот и упал». Очевидцы рассказали о пострадавших при падении Ан-26

Очевидцы крушения Ан-26 под Харьковом сообщили, что у двух курсантов, находившихся на борту военного самолета, ожоги кожи составляют 90% поверхности тела. Они утверждают, что пострадавших намного больше.

При этом, как сообщил Telegram-канал «Подъем», в Центре медицины катастроф утверждают, что в самолете находились два курсанта и три офицера Минобороны. Директор Центра медицины катастроф Виктор Забашту подтвердил госпитализацию двух человек с 90% ожогов.

«Почти потушили самолет… Причина возгорания, причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов было на борту… Одного человека тушил лично», — сообщил один из очевидцев.

Другой свидетель крушения сообщил, что пока неясно, от чего произошло воспламенение.