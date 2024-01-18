18 января 2024, 18:37
«Делайте больше». США потребовали у Гонконга усилить давление на Россию
Nikkei: США усилили давление на банки Гонконга из-за антироссийских санкций
США потребовали от банков в Гонконге активнее соблюдать санкционный режим против России, в частности, против военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила газета Nikkei Asia.
По информации источника, представители американского Минфина провели две встречи с 12 работающими в Гонконге иностранными и китайскими банками.
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«США объяснили о необходимости снизить риски в отношении России, а также потребовали от банков делать гораздо больше, чем они делают сейчас, то есть ужесточить санкции. Например, проверять товары и транзакции, которые идут в Россию», — отметили авторы материала.
В ответ кредитные организации попросили Минфин разъяснить последствия в рамках «вторичных» санкций.
В декабре 2023 года США пригрозили иностранным финансовым институтам вторичными санкциями за содействие российскому ВПК.
Также ранее стало известно, что банки Китая ужесточили ограничения для России из-за опасения санкций со стороны США.
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