Мир 09 мая 2023, 17:43 Дела против 59 российских депутатов передали в украинский суд СБУ передала в суд дела против 59 российских депутатов РИА «Новости»

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Украинские силовики направили в суд дела против 59 российских депутатов, которых заподозрили в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Следователи на основании собранных доказательств предъявили обвинение фигурантам по статье „Посягательство на неприкосновенность и территориальную целостность Украины“. СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительные акты», — подчеркнули в ведомстве.

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Обвиняемым грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

СБУ обвинила 59 депутатов из России в том, что они в феврале прошлого года проголосовали за обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем попросили российского лидера оказать ДНР и ЛНР военную помощь.

Ранее СБУ предъявила заочные обвинения актеру Владимиру Машкову в посягательстве на территориальную целостность Украины.