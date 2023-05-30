Мир 30 мая 2023, 21:47 Деколонизация Британской империи не за горами. Сунак толкает Королевство в пропасть «Голос Мордора»: Сунак объявил борьбу инфляции, пытаясь ввести потолок цен на продукты Unsplash

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Инфляция в Великобритании заставила премьер-министра королевства Риши Сунака попробовать обуздать рост цен, договорившись с крупными продавцами о предельных ценах на основные продукты. О том, что привело к такому плачевному положению дел и что грозит Соединенному Королевству, Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Британцам врут про инфляцию

Правительство Риши Сунака пытается договориться с крупными розничными сетями Великобритании о введении предельных цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко, для борьбы с инфляцией. Получается пока что не особо, так как бизнес прекрасно отдает себе отчет, что может произойти, если ввести предельные цены на продукты при той инфляции, что бушует сейчас в Соединенном Королевстве.

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Кстати, одновременно с этим, власти Британии пытаются и успокоить население, публикуя в СМИ статистику, где данные по инфляции явно занижены. Но у многих возникает простой и логичный вопрос: если с инфляцией все более-менее в порядке, то зачем ограничивать цены на продукты питания?

Великобритании вообще не везет с правительствами в последнее время. В кризисные времена у руля королевства оказываются люди, которые явно не знают, что делать, и предпринимают абсолютно противоречивые действия. Например, одной из мер по борьбе с тяжелым положением в экономике страны Риши Сунак сделал снижение социальных пособий населению, причем существенное. А если учесть, сколько британцев сидят дома на пособии, то получится целая армия, готовая выйти на протесты.

Британии грозит сепаратизм и деколонизация

Но самое главное то, что экономику не получается оттащить от пропасти никакими методами. Уж слишком сильным оказалось комбо от Brexit, последствий COVID-19 и санкций, которые вводили против России, но удар почему-то пришелся по Великобритании. И инфляция далеко не единственная проблема в Великобритании. Есть еще сильный спад промышленного производства и общее падение деловой активности, усугубленное тем, что многие финансовые центры Королевства из-за Брексит перебрались на территорию континентальной Европы.

Кстати, Банк Англии собирается для борьбы с этой самой инфляцией еще раз поднять ключевую процентную ставку, что вряд ли поможет в борьбе с ростом цен, но точно ударит по кредитам и всевозможным ипотекам.

Великобритания скатывается в рецессию. И ввод предельных цен на продукты питания в этих условиях грозит тем, что британские супермаркеты могут начать напоминать советские продуктовые магазины конца 80-х —начала 90-х. Некоторые эксперты пишут, что это может усилить ряд очень неприятных тенденций, одна из которых — сепаратизм. К Шотландии и Северной Ирландии может добавиться и Уэльс, в котором до этого времени было относительно спокойно.

И так как никаких положительных сдвигов в британской экономике не предвидится, все может закончиться окончательной деколонизацией Британской Империи, которая началась в 50-х годах ХХ века. И как мне кажется, никто в мире об этом сожалеть не будет.