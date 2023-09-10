10 сентября 2023, 00:10
Декларацию стран G20 назвали очередным сотрясанием воздуха
Член Совфеда Никонорова: декларация G20 лишь констатирует глобальные проблемы
Принятая государствами G20 декларация является очередным сотрясанием воздуха. Такое заявление РИА «Новости» сделала член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.
Документ констатирует глобальные проблемы, однако заявления кардинально расходятся с действиями. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине, согласно целям и принципам устава ООН.
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«Все эти высокопарные фразы о „необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН“ и о том, что „сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн“ — участникам саммита следует адресовать только самим себе», — подчеркнула сенатор.
Отдельного внимания заслуживают «призывы к выполнению черноморской инициативы». Камнем преткновения в ее реализации стало игнорирование своих обязательств и злостное злоупотребление возможностями, предоставленными зерновой сделкой, напомнила Никонорова. Кроме того, Запад «исподтишка» старается влиять на африканские государства.
«Группе двадцати» нечем гордится, так как декларация G20 не включает пункты о России, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в своих социальных сетях.
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