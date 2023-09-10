Мир 10 сентября 2023, 00:10 Декларацию стран G20 назвали очередным сотрясанием воздуха Член Совфеда Никонорова: декларация G20 лишь констатирует глобальные проблемы РИА «Новости»

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Принятая государствами G20 декларация является очередным сотрясанием воздуха. Такое заявление РИА «Новости» сделала член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

Документ констатирует глобальные проблемы, однако заявления кардинально расходятся с действиями. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине, согласно целям и принципам устава ООН.

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«Все эти высокопарные фразы о „необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН“ и о том, что „сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн“ — участникам саммита следует адресовать только самим себе», — подчеркнула сенатор.

Отдельного внимания заслуживают «призывы к выполнению черноморской инициативы». Камнем преткновения в ее реализации стало игнорирование своих обязательств и злостное злоупотребление возможностями, предоставленными зерновой сделкой, напомнила Никонорова. Кроме того, Запад «исподтишка» старается влиять на африканские государства.

«Группе двадцати» нечем гордится, так как декларация G20 не включает пункты о России, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в своих социальных сетях.