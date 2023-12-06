Эксклюзив 06 декабря 2023, 18:14 «Декларация полумер». Запад ослабил поддержку Украины Политолог Колчин заявил, что Украина все меньше интересна Западу РИА «Новости»

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Западные страны начали терять интерес к Украине, а объемы финансовой и политической поддержки серьезно сокращаются. Политолог Петр Колчин в беседе с «360» отметил, что Запад сделал шаг к «декларации полумер».

По его словам, смену дискурса западных политиков можно увидеть на протяжении нескольких последних недель.

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«От позиции полной поддержки киевского режима они уходят в декларации полумер. На Западе понимают, что поддержка Украины — проигрышная стратегия, весь арсенал НАТО не может принести киевскому режиму победу на поле боя. Российская армия показала свою эффективность, что натовские аналитики недооценили», — сказал Колчин.

Политолог отметил, что западные государства, в том числе США и Германия, находятся в среде внутренних дискуссий о поддержке Украины, но не смогут отказаться от нее одномоментно.

«В связи с этим поддержка Киева будет идти медленно и планомерно. Западу все меньше интересна Украина, а затягивание конфликта не идет на пользу Европе и США», — добавил он.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что страна помогла Украине больше остальных, но союзницей ей не стала. По его словам, немецкая промышленность не в состоянии удовлетворить все потребности ВСУ, писал RT.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также отмечал, что у Белого дома практически кончились возможности для поддержки Украины.