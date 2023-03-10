Мир 10 марта 2023, 18:29 Действующую армию Белоруссии пополнят 250 офицерами запаса Пресс-служба Лукашенко: в Белоруссии приняли указ о призыве 250 офицеров запаса на службу РИА «Новости»

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В 2023 году на военную службу в армии Белоруссии призовут 250 офицеров запаса. Об этом сообщили представители пресс-службы главы этой страны Александра Лукашенко. Их слова опубликовали на сайте ведомства.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что призванных по этому указу распределят по двум категориям. Граждан Белоруссии мужского пола в возрасте до 27 лет направят в вооруженные силы страны. Объем призыва этой категории — до 230 человек за весь год.

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Во втором направлении — граждане, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. Их направят в органы пограничной службы. Объем этого набора призывников — до 20 человек в течение всего 2023 года.

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По словам представителей пресс-службы Лукашенко, подобные мероприятия проводятся ежегодно. С помощью донабора власти Белоруссии стремятся обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.