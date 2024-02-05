Мир 05 февраля 2024, 07:19 Действующий президент Сальвадора заявил о своей победе на выборах Букеле заявил о победе на выборах лидера Сальвадора Camilo Freedman/Keystone Press Agency/globallookpress

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Действующий лидер Сальвадора Найиб Букеле заявил, что победил на президентских выборах с рекордным результатом — свыше 85% голосов. Сообщение появилось в соцсети Х.

«По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира», — написал Букеле.

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По результатам exit poll Найиб Букеле победил с результатом 87%, а его партия «Новые идеи» забрала в парламенте 54 из 60 кресел.

Жители небольшой страны в Центральной Америке и ее живущие за границей граждане 4 февраля проголосовали не только за президента, но и за вице-президента и депутатов Ассамблеи. Серьезных нарушений на выборах не было.

Найиб Букеле стал президентом Сальвадора в 2019 году. На этом посту он объявил и принялся воплощать План территориального контроля для борьбы с высокой преступностью. За четыре года в стране с населением около 6,5 миллиона человек арестовали около 75 тысяч.