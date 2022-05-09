Действующий президент Южной Осетии признал поражение во втором туре выборов

Во втором туре выборов президента Южной Осетии лидирует глава партии «Ныхас» Алан Гаглоев. После обработки 18% протоколов он набирает 59,21% голосов избирателей. У действующего главы государства Анатолия Бибилова 37%. Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики привел ТАСС.

«Обработано 18% протоколов участковых избирательных комиссий. <…> На данный момент, согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич — 2 274, что составляет 37% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Гаглоев Алан Эдуардович — 3 686, что составляет 59,21% от числа избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в сообщении ЦИК.

Также там уточнили, что против всех проголосовало 236 человек, что составляет 3,79% от общего числа избирателей, участвовавших в голосовании.

По данным РИА «Новости», президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства.

Второй тур выборов главы Южной Осетии прошел 8 мая. Выборы признаны состоявшимися. В голосовании приняли участие более 23,5 тысячи граждан республики. На пост президента претендуют действующий глава Анатолий Бибилов и лидер партии «Нысах» Алан Гаглоев.

Явка составила 68,2%. Победителя определят простым большинством голосов.

За выборами наблюдали более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.