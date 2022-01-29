Действующий президент Италии переизбран на второй срок
Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок
Действующий президент Италии Серджо Маттарелла одержал победу на выборах главы государства. Об этом сообщил председатель Палаты депутатов парламента страны Роберто Фико, передает РИА «Новости».
В восьмом туре участвовали 983 из 1009 «больших выборщиков». 759 проголосовали за Маттареллу. Ближайший преследователь главы государства, бывший прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами «Красных бригад», получил 90 голосов.
Избрание Маттареллы президентом присутствующие в парламенте встретили бурным аплодисментами.
Действующий глава итальянского государства выдвинул кандидатуру на второй срок после того, как к нему обратились представители ведущих политических сил страны и руководители регионов. Ранее 80-летний Маттарелла неоднократно давал понять, что не заинтересован в новом семилетнем мандате.
Церемония приведения к присяге, как ожидается, состоится в четверг 3 февраля.
В Италии президент избирается парламентов, в заседании которого также участвуют делегаты от всех 20 областей страны. Из 1009 выборщиков 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных депутатов. Избрание президента проводится тайным голосованием.