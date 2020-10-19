Действующий глава Боливии поздравил сторонника Эво Моралиса с победой на выборах

На президентских выборах в Боливии победу одерживает сторонник бывшего лидера страны Эво Моралиса и экс-министр экономики Луис Арсе. Его уже поздравила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес.

«Хотя еще не завершен официальный подсчет, данные, которые у нас есть, показывают, что господин Арсе и господин Чокеуанка (бывший глава МИД Боливии и кандидат в вице-президенты Давид Чокеуанка — прим. ред.) победили на выборах. Я поздравляю победителей и прошу их управлять страной, думая о Боливии и демократии», — написала Аньес в Twitter.

Телеканал Unitel показал данные экзитпола, согласно которым Арсе победил в первом туре выборов с 52,4% голосов. Он поблагодарил избирателей и отметил, что его команде удалось «восстановить демократию».

«Мы будем управлять страной в интересах всех граждан и сформируем правительство единства», — заявил он на пресс-конференции. Она транслировалась в Facebook.

Соперник Арсе — экс-президент Карлос Меса — пока не давал никаких комментариев. Представитель его партии «Гражданское сообщество» Рикардо Пас попросил дождаться окончательного подсчета голосов.

Выборы, которые прошли 18 октября, провели после отмены результатов предыдущего голосования. Оно состоялось 20 октября 2019 года. Тогда победил действующий на тот момент президент Эво Моралес. Его соперник Карлос Меса отказался признавать итоги, по стране прокатилась волна протестов. После этого Моралес ушел в отставку и уехал из Боливии. С тех пор обязанности главы государства временно исполняет второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес.

Арсе выдвинул свою кандидатуру на выборы в качестве кандидата от партии Эво Моралиса «Движение к социализму» (MAS).