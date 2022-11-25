Мир 25 ноября 2022, 18:01 Действующие на Украине АЭС подключили к национальной энергосистеме Глава МАГАТЭ Гросси: все действующие украинские АЭС снова получили доступ к энергосистеме РИА «Новости»

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Все действующие на Украине атомные электростанции снова получили доступ к национальной энергосистеме после аварийного отключения. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Украинские власти подтвердили, что Ровенскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую АЭС повторно подключили к сети. Сейчас атомные объекты вырабатывают электроэнергию для нужд страны. Гросси отметил, что на Чернобыльской станции также было восстановлено электроснабжение.

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Делегаты МАГАТЭ сообщили, что внешнее подключение к Запорожской АЭС было восстановлено на следующий день после его отключения.

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«ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится в режиме остановки, но по-прежнему нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности и охраны», — отметили в сообщении, назвав атомный объект украинским.

Также Гросси рассказал о завершении недельной миссии экспертов по ядерной безопасности в Чернобыле.

Три украинские атомные станции перестали работать 23 ноября после того, как по всей территории страны случились массовые перебои со светом. Причиной отключений АЭС стало резкое падение потребления электроэнергии на Украине.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудники ЗАЭС регулярно получают угрозы со стороны киевского режима, сообщило РИА ФАН.