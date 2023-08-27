Мир 27 августа 2023, 01:28 Действующего президента Зимбабве переизбрали на второй срок AFP: в Зимбабве действующего президента переизбрали на второй срок Президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва / РИА «Новости»

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Действующего президента Республики Зимбабве Мнангагва Эммерсона Дамбудзо переизбрали на второй срок по результатам прошедших президентских выборов. Об этом сообщило AFP со ссылкой на избирательную комиссию.

«Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве», — говорится в сообщении комиссии.

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В конце июля президент Мнангагва Дамбудзо принял участие в форуме «Россия — Африка». На форуме стало известно, что президент России Владимир Путин подарил своему африканскому коллеге вертолет. Машина в ближайшее время должна отправиться в Зимбабве.

Путин по результатам форума заявил о готовности России отправлять зерно нуждающимся странам Африки бесплатно. РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.