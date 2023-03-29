Мир 29 марта 2023, 07:51 Действующее правительство Казахстана ушлов отставку Правительство Казахстана сложило полномочия после избрания нового состава парламента flickr

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Правительство Казахстана под руководством Алихана Смаилова отправилось в отставку. Это произошло после избрания нового состава мажилиса (нижней палаты парламента республики), сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

«В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан», — сказано в тексте указа.

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По законодательству страны, президент проведет консультации с фракциями политических партий мажилиса и внесет на рассмотрение палаты кандидатуру нового премьер-министра. Его назначат после одобрения депутатов. Членов правительства изберут по представлению главы кабмина.

Смаилов занимал пост премьер-министра с января 2022 года, он сменил на этой должности Аскара Мамина. Парламентские выборы в Казахстане прошли 19 марта. Большинство мест в мажлисе получила партия «Аманат».