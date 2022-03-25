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    25 марта 2022, 15:57

    Действия Запада в отношении России назвали политикой соперничества

    Александр Иванов

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что Запад объявил России тотальную гибридную войну. Его слова прокомментировал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, написал RT.

    По словам политолога, нынешние действия стран Европы и США можно назвать политикой соперничества.

    «Я бы назвал это обострением соперничества. Действительно, Россия стоит на пути многих стран, в первую очередь США, не вписывается в их концепцию. Поэтому они стремятся воздействовать на Россию», — заявил Рогулев.

    Коллективный Запад ставит перед собой цель разрушить и уничтожить российскую экономику, добавил он.