Мир 06 февраля 2024, 02:09 Действия ВСУ за два года оценили на Украине Подоляк: на Украине проведут аудит действий ВСУ за два года Официальное интернет-представительство президента Украины

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На Украине проводят аудит действий ВСУ за прошедшие два года. По его результатам правительство примет решение о кадровых перестановках в армии, об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года. <…> И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит», — заявил Подоляк.

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Ранее советник признался, что в офисе президента остался «негативный осадок» после провала контрнаступления ВСУ. Подоляк отметил, что Украина допустила «определенные тактические ошибки».

Возможные перестановки в ВСУ заставили нервничать западных партнеров Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный пользуется популярностью среди украинских военнослужащих, и его отставка может спровоцировать «бурную реакцию», считают на Западе.