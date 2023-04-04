Мир 04 апреля 2023, 21:09 Действия властей Хмельницкого по запрету канонической УПЦ назвали дешевым пиаром Митрополит Климент: действия властей Хмельницкого по запрету канонической церкви незаконны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запрет властями Хмельницкого канонической Украинской православной церкви незаконны и являются всего лишь дешевым пиаром. Об этом украинскому изданию «Страна.ua» заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

«Стыдно за Хмельницкий. Все эти не имеющие ничего общего с украинским законодательством решения — всего лишь дешевый пиар», — прокомментировал митрополит решение горсовета Хмельницкого о запрете УПЦ.

Реклама

Митрополит Климент выразил надежду, что на Украине прекратится «практика публичного растаптывания закона и морали в угоду различным маргинальным силам».

На внеочередном заседании горсовет Хмельницкого единогласно принял закон о запрете деятельности канонической церкви и лишении ее права пользования земельными участками, на которых расположены храмы и другие учреждения УПЦ.

В воскресенье в храме Хмельницкого произошел конфликт между священником и солдатом ВСУ. Мужчина в военной форме во время литургии бросил на пол Евангелие и вступил в перепалку со священнослужителем. Прихожане вызвали полицейских, которые забрали бойца ВСУ для привлечения к административной ответственности.