Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин обратился к главам Арминии и Азербайджана с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Огонь в Карабахе должен быть прекращен с целью обмена пленными и телами погибших», — сообщил президент в своем обращении в четверг, 8 октября.

Он пригласил в Москву 9 октября глав МИД Армении и Азербайджана на консультации по ситуации в Карабахе.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его страна признает Нагорный Карабах, если анализ покажет, что такое решение поможет военному конфликту разрешиться. Если Ереван поймет, что военные действия продолжатся и после этого шага, то страна воздержится от его принятия.