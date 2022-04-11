Российский император Петр I перевернулся бы гробу, если бы знал, до какой стадии разложения дошла современная Украина в три последних десятилетия. Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, написало РИА «Новости».

Он напомнил, что при Петре была одержана грандиозная военная победа над шведами под Полтавой.

«Узнав, до чего доведены эти земли потомками запорожцев, он бы в гробу перевернулся», — заявил Нарышкин.

Ранее глава СВР сообщил, что США используют самые подлые методы для затягивания ситуации на Украине, не гнушаясь засылкой боевиков и формированием террористического подполья.

Нарышкин уверен, что спецоперация положит конец попыткам превратить Украину в «русофобское марионеточное государство».