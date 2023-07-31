Мир 31 июля 2023, 18:58 Действия Украины при атаке на Крымский мост сравнили с тактикой террористов Полянский назвал тактикой террористов атаку Украины на Крымский мост РИА «Новости»

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Власти Украины позаимствовали тактику террористических группировок при первой атаке на Крымский мост в конце 2022 года. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, его слова привел ТАСС.

«Для первого теракта Украины позаимствовала тактику у ИГ*. Начиненный взрывчаткой грузовик, водителя-смертника использовали вслепую. Среди пострадавших и погибших — только мирные люди», — сказал дипломат.

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Полянский подчеркнул, что Крымский мост долгое время используют исключительно в качестве объекта гражданской инфраструктуры.

«По нему идет грузовое и пассажирское автомобильное, а также железнодорожное сообщение с республикой. Давно нет необходимости в задействовании его в перевозке военных грузов, на Западе и Украине об этом прекрасно знают», — добавил он.

Ранее политолог Алексей Ярошенко объяснил «360», что Украина не признает Крымский мост гражданским объектом из-за Запада, так как хочет предстать перед мировой общественностью не как террористическая страна, а как эффективная сторона конфликта.

* ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая группировка.