Заявления Турции о составе НАТО могут ослабить Альянс на многие годы. Такое предположение сделал обозреватель The National Interest Марк Епископос.

«Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри», — написал он.

Турция — одна из немногих стран, которые не поддержали решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Епископос отметил, что Запад может надавить на представителей страны для смены позиции. Одним из методов может стать блокировка продажи модернизированных истребителей F-16. Другим вариантом давления на Турцию является ограничение сотрудничества турецкой армии с другими странами.

Епископос сказал, что давление может возыметь и обратный эффект. По его мнению, президент Турции Реджеп Эрдоган может удвоить ставки, вместо того чтобы отступить. Журналист напомнил, что подобное уже происходило в 2017 году. Тогда Турция отреагировала на антироссийские военные санкции.

Также Епископос подчеркнул, что у НАТО не проработан механизм одностороннего исключения стран, а Турция вряд ли самостоятельно решит покинуть организацию.

Кроме того, Запад выставил вступление Швеции и Финляндии в Альянс как усиление коалиции на фоне нарастающей напряженности в Европе. Епископос сказал, что это не совсем так. По его мнению, НАТО начал «процесс с потенциально серьезными последствиями для долгосрочного единства Запада».