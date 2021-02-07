Действия Трампа в последние месяцы работы обошлись США в $519 млн

Публичные высказывания Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре минувшего года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне стоили американским налогоплательщикам 519 миллионов долларов.

Государственные структуры были вынуждены расходовать дополнительные бюджетные средства. Издержки включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания Конгресса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст в The Washington Post.

По подсчетам газеты, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 миллионов долларов. Еще 28 миллионов израсходовали на обеспечение безопасности инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Шестого января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент еще был действующим президентом, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за этого работу Конгресса, обсуждавшего итоги выборов, пришлось приостановить на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, которые не были связаны с применением насилия.

После того как органы правопорядка выгнали участников массовых беспорядков из здания, конгрессмены признали победу на выборах демократа Джо Байдена. Вскоре палата представителей Конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в склонении к мятежу.