Действия Тимановской назвали подлостью и предательством в Белоруссии

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская на Олимпиаде в Токио поступила подло по отношению к своему народу и коллегам. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил депутат палаты представителей Национального собрания республики Виталий Уткин.

«Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам», — поделился своим мнением парламентарий.

Уткин не исключил, что это могла быть спланированная политическая акция.

Тимановская должна была выступать на Олимпийских играх в Токио в беге на двух дистанциях. Неожиданно ее решили задействовать в эстафете, к которой она не готовилась. Спортсменка опубликовала в соцсетях обращение, в котором раскритиковала такое решение. Национальный олимпийский комитет Белоруссии решил отправить ее домой. Тимановскую привезли в аэропорт столицы Японии, где она попросила помощи у Международного олимпийского комитета и полиции.

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