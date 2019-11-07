Действия США поставили под угрозу договор СНВ-3

«Это звенья одной цепи, в том числе инициатива о прекращении Договора о ракетах средней и малой дальности, когда американцы то ли из-за денег, то ли из-за неудержимой тяги постоянного доминирования в экономике и военной сфере, прекратили эти соглашения. Они приводят к главной проблеме — заканчивается срок Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», — заявил Франц Клинцевич.

По словам сенатора, действия Соединенных Штатов во главе с Трампом пугают весь мир в то время, как Обама наводил страх лишь словами.

США могут выйти из Договора по открытому небу. У России уже готов ответ Подробнее

«При Трампе администрация начала это демонстрировать, игнорируя ООН, международное законодательство. Они рушат конструкцию мировой стратегической стабильности», — подчеркнул он.

Договор СНВ-3 между Россией и США действует с 2011 года. Согласно нему обе станы сокращают ядерные боезаряды до 1550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики — до 700 единиц.

По информации директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимира Ермакова, Россия уже подготовила ряд ответных мер, если Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому небу.