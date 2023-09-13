Мир 13 сентября 2023, 03:52 Действия США на Украине сравнили с Вьетнамской войной AT: вмешательство США в конфликт на Украине — несправедливая интервенция flickr.com

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Американское вмешательство в украинский конфликт войдет в историю как несправедливая интервенция. Такую мысль высказала обозреватель Виктория Уайт Бергер в статье для American Thinker.

Журналист задалась вопросом, какие скрытые причины заставляют президента США Джо Байдена вмешиваться и так глубоко погружаться в украинский конфликт. Виктория Уайт Бергер предположила, что основное намерение американского президента — «скрыть свои преступные и аморальные действия», в том числе махинации с украинской компанией Burisma.

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«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией. У США уже было подобное во Вьетнаме», — напомнила Бергер.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами также связал активное участие Америки в украинском конфликте с коррупцией семьи Бадена. Политик заявил, что цель вооруженных сил США в том, чтобы защищать родину и продвигать свои национальные интересы, а не в том, «чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере пять миллионов долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США».

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