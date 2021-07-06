Все попытки США вести диалог с Россией с позиции силы обречены на провал. На все недружественные шаги Москва будет отвечать жестко, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал — на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно», — сказал глава российского МИД индонезийской газете Rakyat Merdeka.

Он добавил, что президент Владимир Путин четко обозначил возможность достижения результата сотрудничества только через взаимоприемлемый баланс интересов. На саммите в Женеве никто не стал возражать, но после завершения переговоров американская сторона «с удвоенной силой взялась за прежние „нотации“». При этом сама встреча проходила совершенно в другом ключе.

«По нашему мнению, российско-американский саммит прошел в откровенном и деловом ключе. Удалось подробно обсудить ситуацию в двусторонних делах, обменяться соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по региональным конфликтам», — отметил Лавров.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена проходила 16 июня. Стороны обсуждали вопросы на вилле в Женеве.