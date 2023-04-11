Мир 11 апреля 2023, 21:20 Действия США и НАТО в адрес России назвали безумием Журналист Херш: США и НАТО ведут безумную политику в отношении России РИА «Новости»

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Решением подорвать российские газопроводы «Северные потоки» США хотели навредить России, а также усилить поддержку Европы в качестве союзника. Таким выводом поделился американский журналист Сеймур Херш, сообщило Nation News.

По словам лауреата Пулитцеровской премии, американцы привыкли действовать по принципу «вы или с нами, или против нас». К тому же власти США рассматривали вариант разговора с президентом России Владимиром Путиным до начала СВО. Однако этого не произошло, а потом произошел взрыв на «Северных потоках».

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Херш напомнил, что численность российской армии в начале спецоперации на Украине составляла 120 тысяч человек. А это говорит о том, что столицу Украины никто не собирался захватывать.

США, добавил журналист, могли бы научить украинских пилотов управлять F-16, но это старый самолет, который является для русских легкой добычей.

К тому же Украина, по его мнению, никогда не попадет в альянс, поэтому действия США и НАТО в отношении киевского режима являются «глупостью и безумием».

Соединенные Штаты столкнутся с провалом планов по поводу России. Это связано с нежеланием Белого дома признать реальное положение дел на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.