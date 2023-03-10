Мир 10 марта 2023, 23:57 Действия США и ЕС укрепили энергетическую безопасность — Байден Президент Байден: шаги ЕС и США укрепили общую энергетическую безопасность РИА «Новости»

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США и Евросоюз успешно сотрудничали в течение последних нескольких лет, заявил американский лидер Джо Байден. По его мнению, принятые ЕС и Штатами шаги укрепили энергетическую безопасность, сообщил ТАСС.

Байден встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 10 марта в Белом доме. Президент отметил эффективность сотрудничества с европейскими союзниками.

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«Шаги, сделанные США и ЕС за последние несколько лет, привели к укреплению энергетической безопасности, нашей экономической безопасности», — отметил глава государства и добавил, что укрепить удалось и национальную безопасность Штатов.

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По словам Байдена, его администрация рассматривает Евросоюз не так, как это делали при экс-президента Дональде Трампе. Теперь ЕС стал для США «замечательным дополнением» к безопасности.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил о другом примере «сотрудничества» ЕС и США. По его словам, именно они стоят за массовыми акциями протеста в Грузии. Все происходящее в республике — давно отработанный сценарий, который некогда уже применили на Украине.